Федор Канарейкин: Игра проиграна за счет наших ошибок

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал гостевое поражение от «Адмирала» (3:4) в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

«Сегодня игра проиграна за счет наших ошибок. Совершали много неправильных действий в своей зоне, оттого и создавались моменты. Я не думаю, что мы функционально уступали, мы были готовы к этой игре, и третий период показал, что мы держим уровень», - сказал специалист.

Счет в серии стал 2-1 в пользу омичей.

Следующий матч пройдет во Владивостоке во вторник.

Матч Адмирал - Авангард - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) Голы: Барбашев (Ткачёв), 9:53 (1:0). Казаков (Алексеев), 31:23 (2:0). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 31:51 (2:1). Краснослободцев (Жафяров, Земчёнок), 35:03 (3:1). Пьянов (Соботка), 39:36 (3:2). Хохряков (Лемтюгов, Густафсон), 40:15 (3:3). Казаков (Курашов), 54:13 (4:3). Место и дата 26 февраля 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция



