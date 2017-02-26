Александр Андриевский: Здорово, что вытащили такую игру

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итог третьего матча серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом».

«Очень хорошо провели два периода. Немножко нас надломил гол в раздевалку, и гол в третьем периоде нас немножко прибил, было видно, что ребята психологически немножко сели. Здорово, что вытащили такую игру», - отметил Андриевский.

Счет в серии стал 2-1 в пользу омичей.

Следующий матч пройдет во Владивостоке во вторник.