Александр Андриевский: Здорово, что вытащили такую игру
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итог третьего матча серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом».
«Очень хорошо провели два периода. Немножко нас надломил гол в раздевалку, и гол в третьем периоде нас немножко прибил, было видно, что ребята психологически немножко сели. Здорово, что вытащили такую игру», - отметил Андриевский.
Счет в серии стал 2-1 в пользу омичей.
Следующий матч пройдет во Владивостоке во вторник.
Матч
Адмирал - Авангард - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы:
Барбашев (Ткачёв), 9:53 (1:0). Казаков (Алексеев), 31:23 (2:0). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 31:51 (2:1). Краснослободцев (Жафяров, Земчёнок), 35:03 (3:1). Пьянов (Соботка), 39:36 (3:2). Хохряков (Лемтюгов, Густафсон), 40:15 (3:3). Казаков (Курашов), 54:13 (4:3).
Место и дата
26 февраля 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция