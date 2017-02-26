Яри Курри поздравил Сергея Мозякина с тысячей набранных очков

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, призер Олимпийских игр Яри Курри поздравил капитана магнитогорского «»Металлурга» Сергея Мозякина с тысячей набранных очков в карьере.

- Сергей, поздравляю! Добро пожаловать в клуб игроков, преодолевших в карьере рубеж в 1000 набранных очков в этой прекрасной игре. Это не было просто, но ты это сделал. Продолжай в том же духе! - приводит слова Курри официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.