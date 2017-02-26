Букмекеры считают, что СКА завершит серию с «Витязем» в понедельник
Букмекерские конторы выставили котировки на четвертый матч 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между «Витязем» и СКА.
Победа питерцев в основное время оценивается скромным коэффициентом 1,33, тогда как виктория подмосковного клуба идет за щедрые 6,98.
За ничью букмекеры предлагают 6,56.
Встреча в Подольске начнется в понедельник в 19:30 мск.
Напомним, пока счет в серии 3:0 в пользу команды из Петербурга.
Матч
Место и дата
27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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