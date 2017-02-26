Мартин О'Нил: Я не собираюсь возвращаться в «Лестер»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил не собирается спасать «Лестер» от вылета в английский чемпионшип.

- Игроки «Лестера» совсем недавно купались в лучах славы, а Раньери оставался на втором плане.

Решающее слово всегда за руководством клуба, но тут сыграла роль целая цепь событий. Некоторые игроки пошли к владельцем что-то обсудить. Зачем вообще было это делать? Если что-то идет не так, решите все вопросы в раздевалке.

Я не собираюсь возвращаться в «Лестер». Доволен работой со сборной Ирландии, впереди у нас важнейшая игра с Уэльсом и другие принципиальные матчи. Если кто-то пытается совмещать две работы, у него будут проблемы и там, и там, - заявил О'Нил.

Мартин О'Нил тренировал «Лестер» в 1995 - 2000 годах. После этого он работал с «Селтиком», «Астон Виллой» и «Сандерлендом».

Клаудио Раньери был уволен с поста главного тренера «лис» после поражения команды от «Севильи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

Действующие чемпионы Англии опустились на 18-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, в зону вылета из премьер-лиги.

