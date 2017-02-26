Данис Зарипов: На 200% уверен, что Мозякин на этом не остановится

Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий в магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов выразил уверенность, что капитан «Магнитки» Сергей Мозякин не остановится на отметке в тысячу очков в чемпионатах страны.

- Сергей Мозякин набрал свое 1000-е очко, и я на 200% уверен, что он на этом не остановится, что наоборот – его это только подстегнет. У него сейчас хорошо идёт игра, не хочу сглазить. Я очень рад за своего партнёра, рад, что он бьёт рекорд за рекордом. Пусть продолжает дальше. Это единственный такой хоккеист в России. Не только Алексею Кручинину, как он сам сказал, нужно 90 лет, чтобы догнать Мозякина, некоторым и по 150 лет надо (Улыбается.), - рассказал Зарипов в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.