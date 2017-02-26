Россиянки забрали все медали в женском спринте по ориентированию на лыжах

Сегодня в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» прошел спринт по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

В короткой гонке среди женщин первой пришла прапорщик Татьяна Оборина с временем 17 минут 54 секунды. Второе место заняла победительница забега на среднюю дистанцию прапорщик Мария Кечкина, финишировав за 18 минут 11 секунд, а «бронза» ушла к рядовой Анастасии Кравченко с финишным временем 18 минут 55 секунд.

«Мария – очень серьезный соперник. Звезды, видимо, были на моей стороне. Я рада, что мне удалось прийти первой. Мы, конечно, подруги, но на лыжне – все являются соперниками. Снег был мягкий, но очень приятно было идти по широким лыжням», – сказала победительница гонки прапорщик Татьяна Оборина.

«Серебро – это хороший результат. Сегодня я допустила одну ошибку и не стала первой. Прохождение дистанции было неидеальным, но в целом я довольна гонкой», – сказала прапорщик Мария Кечкина.

«Конкуренция была сильная, в том числе и со спортсменами из других стран. Мы убедились на практике, что бегать на «Лауре» очень трудно. Сказывается и высота, и погода», – отметила рядовой Анастасия Кравченко.