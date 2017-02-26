Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь2 : 3Металлург
Хоккей  Салават Юлаев3 : 3Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Саутгемптон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россияне Сергей Устюгов и Никита Крюков заняли первое место в командном спринте классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.

Итальянцы Дитмар Ноклер и Федерико Пеллегрини показал второй результат, финны Сами Яухоярви и Иво Нисканен – третьи.

Лахти (Финляндия)
Лыжный спорт
Чемпионат мира
Мужчины
Командный спринт
Классический стиль

1. Россия (Никита Крюков/Сергей Устюгов) – 17.40,69
2. Италия (Дитмар Ноклер/Федерико Пеллегрини) – отставание 2,2
3. Финляндия (Сами Яухоярви/Иво Нисканен) – +8,7

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Устюгов и Крюков вышли в финал командного спринта на чемпионате мираМужская сборная России, которую представляют Сергей Устюгов и Никита Крюков, заняла второе место во втором забеге полуфинала командного спринта классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.Иван Алыпов: Не верю, что кто-то из отстраненных российских лыжников вернется в пелотонБронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине Иван Алыпов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в Лахти.Сергей Устюгов: Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?Российский лыжник Сергей Устюгов раскритиковал решение тренерского штаба сборной России в пару с ним на командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта Никиту Крюкова.Сергей Устюгов: Можно сказать, что план на чемпионат мира я уже выполнилРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным видам спортаНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) продолжаются соревнования по лыжным гонкам. В скиатлоне у мужчин победу одержал россиянин Сергей Устюгов.Нас бьют – а мы крепчаем! Как разбудили русского медведяНас бьют – а мы крепчаем! Как разбудили русского медведяОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о триумфе Сергея Устюгова на ЧМ по лыжам.Сергей Устюгов: Поздравлять меня не стоит, должен был выигрывать золотоСеребряный призер чемпионата мира Сергей Устюгов оценил свой результат в спринте на чемпионате мира в Лахти.Устюгов завоевал серебро в спринте на ЧМ по лыжным гонкамРоссиянин Сергей Устюгов показал второй результат в финале спринта свободным стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.Устюгов вышел в финал спринта на ЧМ по лыжным гонкам в ЛахтиНа проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов в первом полуфинале спринта свободным стилем занял второе место.Устюгов и Матвеева выступят в спринте на ЧМ в ЛахтиСергей Устюгов и Наталья Матвеева вошли в состав сборной России на спринтерские гонки свободным стилем в рамках чемпионата мира, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).Устюгов, Ретивых, Крюков и Чекалева вошли в состав сборной России на чемпионат мира в ЛахтиПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила состав сборной России на чемпионат мира в Лахти.Татьянин день. Как Иванова взяла золото в ПхенчханеТатьянин день. Как Иванова взяла золото в ПхенчханеОбзор главных событий уик-энда в зимних видах, помимо биатлона.Елена Вяльбе: Устюгов показал хороший результат в Отепя, всем остальным – двойка с минусомПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России Елена Вяльбе оценила выступление команды в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Отепя.Устюгов занял третье место в спринте на Кубке мираНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя (Эстония) состоялись соревнования по спринту свободным стилем. У мужчин третье место занял российский спортсмен Сергей Устюгов.Никита Крюков: Обидно, что футболисты получают космические зарплаты, но не дают достойной игрыОлимпийский чемпион 2010 года в лыжных гонках россиянин Никита Крюков высказал свое отношение к другим видам спорта, которые популярнее лыжных гонок.Устюгов занял второе место на открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в спринтеВ открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам приняли участие российские спортсмены. Сергей Устюгов сумел пробиться в тройку лучших в спринте свободным стилем.Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаСтанут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаЧемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в других видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?«Золото в женской гонке – как в три в мужской!»«Золото в женской гонке – как в три в мужской!»Минувший уик-энд принес россиянам целый урожай медалей на главных стартах в зимних видах спорта.Устюгов из-за падения занял последнее место в спринтерской квалификации на Кубке мираНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) проходят соревнования по спринту у мужчин. Не сумел пройти квалификацию российский лыжник Сергей Устюгов.Возвращение Третьякова и новый старт УстюговаВозвращение Третьякова и новый старт УстюговаЗа чем следить и за кого болеть в зимних видах спорта в эти выходные? Анонс уик-энда от «Советского спорта».
Главные новости
Лыжный спорт
Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам
Лыжный спорт
Белорукова и Матвеева завоевали серебро чемпионата мира в командном спринте
Хоккей
«Магнитка» одержала волевую победу в третьем матче серии с «Кульлунем»
Скелетон
Трегубов завоевал бронзу чемпионата мира, Третьяков занял 4-е место
Хоккей
Мозякин набрал 1000-е очко в чемпионатах страны (видео)
Хоккей
«Адмирал» сократил счет в серии с «Авангардом»
Хоккей
Майк Кинэн: Думаю, Мозякин бы был в порядке в НХЛ
Футбол
Налдо: Галицкий – поразительный человек
Хоккей
Данис Зарипов: На 200% уверен, что Мозякин на этом не остановится
Футбол
Мартин О'Нил: Я не собираюсь возвращаться в «Лестер»
все новости
Сергей Устюгов
Сергей Устюговвсе новости
Никита Крюков
Никита Крюковвсе новости