Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам
Россияне Сергей Устюгов и Никита Крюков заняли первое место в командном спринте классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.
Итальянцы Дитмар Ноклер и Федерико Пеллегрини показал второй результат, финны Сами Яухоярви и Иво Нисканен – третьи.
Лахти (Финляндия)
Лыжный спорт
Чемпионат мира
Мужчины
Командный спринт
Классический стиль
1. Россия
(Никита Крюков/Сергей Устюгов) – 17.40,69
2. Италия (Дитмар Ноклер/Федерико Пеллегрини) – отставание 2,2
3. Финляндия (Сами Яухоярви/Иво Нисканен) – +8,7
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