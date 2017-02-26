Геннадий Величкин: У Сергея Мозякина каждый гол – шедевр

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин отметил, что феномен Сергея Мозякина – в его таланте, трудолюбии и правильном поведении по жизни.

- Ждал ли Магнитогорск 1000-го очка Мозякина? Магнитогорск ждет кое-что другое. (Улыбается.) А по поводу 1000-го очка – мы просто понимали, что это неизбежность. Мы счастливы за Сережу и поздравляем его!

Из этих 1000 баллов Сергея трудно выделить один самый-самый для «Магнитки». Сразу и не назовешь, их очень много, в том числе и в самых важных играх. Вот если бы очков было всего 100 – тогда можно было бы вспомнить. А из целой 1000 – разве можно выделить одно?

У Сергея Мозякина, каждый гол – шедевр. Можно сделать множество нарезок из любых его голов, без повторов, и они не уступят ни одному топу, составленному из голов других игроков. - рассказал Величкин в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.