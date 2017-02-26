Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь2 : 3Металлург
Хоккей  Салават Юлаев3 : 3Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Саутгемптон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Величкин: У Сергея Мозякина каждый гол – шедевр

Источник:  КХЛКомментарии

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин отметил, что феномен Сергея Мозякина – в его таланте, трудолюбии и правильном поведении по жизни.

- Ждал ли Магнитогорск 1000-го очка Мозякина? Магнитогорск ждет кое-что другое. (Улыбается.) А по поводу 1000-го очка – мы просто понимали, что это неизбежность. Мы счастливы за Сережу и поздравляем его!

Из этих 1000 баллов Сергея трудно выделить один самый-самый для «Магнитки». Сразу и не назовешь, их очень много, в том числе и в самых важных играх. Вот если бы очков было всего 100 – тогда можно было бы вспомнить. А из целой 1000 – разве можно выделить одно?

У Сергея Мозякина, каждый гол – шедевр. Можно сделать множество нарезок из любых его голов, без повторов, и они не уступят ни одному топу, составленному из голов других игроков. - рассказал Величкин в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майк Кинэн: Думаю, Мозякин бы был в порядке в НХЛЭкс-главный тренер магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн рассказал о феномене Сергея Мозякина.Владимир Соботка: На «канадском» льду «Адмирал»Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка, поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Адмиралом», которая прошла в воскресенье во Владивостоке.Данис Зарипов: На 200% уверен, что Мозякин на этом не остановитсяЧетырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий в магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов рассказал в чем уникальность капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.Букмекеры считают, что СКА завершит серию с «Витязем» в понедельникБукмекерские конторы выставили котировки на четвертый матч ¼ финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между «Витязем» и СКА.Яри Курри поздравил Сергея Мозякина с тысячей набранных очковПятикратный обладатель Кубка Стэнли, призер Олимпийских игр Яри Курри поздравил капитана магнитогорского «»Металлурга» Сергея Мозякина с тысячей набранных очков в карьере.Мозякина «разбудил» невероятный и издевательский гол Виделля (видео)Мозякина «разбудил» невероятный и издевательский гол Виделля (видео)Третья победа «Металлурга» в серии плей-офф запомнится 1000-м очком Сергея Мозякина. Но самый умопомрачительный гол сегодня забил не он.Александр Андриевский: Здорово, что вытащили такую игруГлавный тренер «Адмирала» подвел итог третьего матча серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом».Федор Канарейкин: Игра проиграна за счет наших ошибокГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал гостевое поражение от «Адмирала» (3:4) в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.«Магнитка» одержала волевую победу в третьем матче серии с «Кульлунем»«Куньлунь» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:3) в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.Есть 1000! Мозякин забивает рекордный гол в Китае (видео)Есть 1000! Мозякин забивает рекордный гол в Китае (видео)Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин достиг невероятного рубежа в 1000 очков, забив важнейший гол в ворота «Куньлунь Ред Стар».Шеф решил вопрос за полчаса. Самые яркие эпизоды в карьере Сергея МозякинаШеф решил вопрос за полчаса. Самые яркие эпизоды в карьере Сергея Мозякина«Советский спорт» вспоминает яркие эпизоды в бомбардирской карьере Сергея Мозякина.Сезон рекордов Сергея МозякинаСезон рекордов Сергея МозякинаСергей Мозякин стал первым игроком в истории отечественного хоккея, набравшим 1000 очков в чемпионатах страны.1000 очков Сергея Мозякина в картинках1000 очков Сергея Мозякина в картинкахГлавный рекорд отечественного хоккея в виде инфографики.Мозякин набрал 1000-е очко в чемпионатах страны (видео)Мозякин набрал 1000-е очко в чемпионатах страны (видео)Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина в серии против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.Три привета Казакова родному ОмскуТри привета Казакова родному ОмскуТретий матч серии «Авангард» – «Адмирал» завершился в пользу моряков – 4:3.Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала. «Адмирал» обыграл «Авангард», «Салават Юлаев» – «Ак Барс» и другие матчиВсе матчи первого раунда плей-офф КХЛ на сайте «Советского спорта».«Адмирал» сократил счет в серии с «Авангардом»«Адмирал» дома взял верх над «Авангардом» (1:0) в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.Сергей Светлов: Предлагаю разводить матчи плей-офф в конференциях по разным днямОлимпийский чемпион Сергей Светлов считает, что старт плей-офф КХЛ получается скомканным из-за того, что большое количество матчей идет в одно время.Алексей Житник: К сожалению, в КХЛ в первом раунде плей-офф все происходит в соответствии с «посевом» клубовОлимпийский чемпион 1992 года Алексей Житник поделился мнением о стартовых матчах Кубка Гагарина.Ян Муршак: Третий матч с «Йокеритом» был самым трудным из всехФорвард ЦСКА Ян Муршак подвел итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Йокеритом» (4:3 OT) в Хельсинки.
Главные новости
Лыжный спорт
Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам
Лыжный спорт
Белорукова и Матвеева завоевали серебро чемпионата мира в командном спринте
Хоккей
«Магнитка» одержала волевую победу в третьем матче серии с «Кульлунем»
Скелетон
Трегубов завоевал бронзу чемпионата мира, Третьяков занял 4-е место
Хоккей
Мозякин набрал 1000-е очко в чемпионатах страны (видео)
Хоккей
«Адмирал» сократил счет в серии с «Авангардом»
Хоккей
Майк Кинэн: Думаю, Мозякин бы был в порядке в НХЛ
Футбол
Налдо: Галицкий – поразительный человек
Хоккей
Данис Зарипов: На 200% уверен, что Мозякин на этом не остановится
Футбол
Мартин О'Нил: Я не собираюсь возвращаться в «Лестер»
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Геннадий Величкин
Геннадий Величкинвсе новости
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина