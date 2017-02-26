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Налдо: Галицкий – поразительный человек

Источник:  ESPN.com.brКомментарии

Защитник «Краснодара» Налдо рассказал, что думает о клубе и его владельце.

– Больше всего меня удивило единство в клубе, все друг другу помогают как в тренировках, так и в матчах. Сергей Галицкий – поразительный человек.  Он нам помогает не только в финансовом плане, еще и часто общается, поддерживает. Его тут все любят, он невероятно важен для клуба. Я уже адаптировался, у клуба великолепная инфраструктура, стадион. И у нас есть все, чтобы расти дальше, – сообщил Налдо блогу на ESPN.com.br.

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