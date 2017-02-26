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Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» есть долг перед Лоськовым

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что у клуба есть долг перед такими легендарными футболистами команды, как Дмитрий Лоськов.

– Считаю, что у команды перед такими игроками есть определенный долг. Исходя из этого, команда действует так, чтобы легенды клуба по-настоящему ими являлись, и я говорю именно о Лоськове. Но я не определяю, кто выходит на поле, команду выводит главный тренер, –приводит Мещерякова ТАСС.

Напомним, что полузащитник Дмитрий Лоськов вернулся в «Локомотив» в качестве действующего игрока, подписав с клубом контракт до конца нынешнего сезона.

Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (321) и голов (99) в национальных первенствах. В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России и трижды – Кубок страны.

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