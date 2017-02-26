Владимир Соботка: На «канадском» льду «Адмирал»
Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка, поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Адмиралом», которая прошла в воскресенье во Владивостоке.
- Соперник хорошо играл сегодня, а мы были немного медленнее. На «канадском» льду «Адмирал» выглядел побыстрее, мы поначалу как будто на шаг отставали. Так что нам нужно быть готовыми к следующей игре.
- Как считаешь,
размер площадки сильно повлиял на
качество игры?
- Они знают лед, они знают свою площадку. Знают, как действовать на площадке таких размеров. Мы сегодня провели неплохой матч, но нам следует лучше работать в защите. Особенно при счете 3:3 в концовке. Надо от и до следовать нашему тактическому плану и играть единой командой.
- Наш второй
и третий гол - насколько они психологически
помогли команде?
- Да, это были своевременные голы. Лемтюгов отдал отличную передачу Хохрякову. Счет сравнялся, и мы могли забивать еще, но соперник воспользовался своим шансом, чего нельзя было позволять. В итоге победа ушла «Адмиралу». Конечно, это было сильное разочарование для нас. Но нам нельзя расслабляться, надо быть единым коллективом, лучше двигаться и готовиться к четвертому матчу, - приводит слова Соботки пресс-служба «Авангарда».
Напомним, «Авангард» уступил на выезде «Адмиралу» со счетом 4:3.
Матч
Адмирал - Авангард - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы:
Барбашев (Ткачёв), 9:53 (1:0). Казаков (Алексеев), 31:23 (2:0). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 31:51 (2:1). Краснослободцев (Жафяров, Земчёнок), 35:03 (3:1). Пьянов (Соботка), 39:36 (3:2). Хохряков (Лемтюгов, Густафсон), 40:15 (3:3). Казаков (Курашов), 54:13 (4:3).
Место и дата
26 февраля 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция