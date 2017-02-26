Владимир Соботка: На «канадском» льду «Адмирал»

Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка, поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Адмиралом», которая прошла в воскресенье во Владивостоке.

- Соперник хорошо играл сегодня, а мы были немного медленнее. На «канадском» льду «Адмирал» выглядел побыстрее, мы поначалу как будто на шаг отставали. Так что нам нужно быть готовыми к следующей игре.

- Как считаешь, размер площадки сильно повлиял на качество игры?

- Они знают лед, они знают свою площадку. Знают, как действовать на площадке таких размеров. Мы сегодня провели неплохой матч, но нам следует лучше работать в защите. Особенно при счете 3:3 в концовке. Надо от и до следовать нашему тактическому плану и играть единой командой.

- Наш второй и третий гол - насколько они психологически помогли команде?

- Да, это были своевременные голы. Лемтюгов отдал отличную передачу Хохрякову. Счет сравнялся, и мы могли забивать еще, но соперник воспользовался своим шансом, чего нельзя было позволять. В итоге победа ушла «Адмиралу». Конечно, это было сильное разочарование для нас. Но нам нельзя расслабляться, надо быть единым коллективом, лучше двигаться и готовиться к четвертому матчу, - приводит слова Соботки пресс-служба «Авангарда».

Напомним, «Авангард» уступил на выезде «Адмиралу» со счетом 4:3.