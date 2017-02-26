«Эспаньол» обыграл «Осасуну»

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Эспаньола».

В составе победителей отличились Фелипе Кайседо, Хосе Мануэль Хурадо и Херард Морено. При этом Кайседо не реализовал пенальти, а у «Осасуны» был удален Ойер.

«Эспаньол» набрал 38 очков и занимает восьмое место. У «Осасуны» десять очков и последнее место.

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур