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«Эспаньол» обыграл «Осасуну»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Эспаньола».

В составе победителей отличились Фелипе Кайседо, Хосе Мануэль Хурадо и Херард Морено. При этом Кайседо не реализовал пенальти, а у «Осасуны» был удален Ойер.

«Эспаньол» набрал 38 очков и занимает восьмое место. У «Осасуны» десять очков и последнее место.

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур

Матч

Эспаньол - Осасуна - 3:0 (1:0)

Голы

Кайседо 17 (1:0). Хурадо 46 (2:0). Морено 90 (3:0).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Наварро, Перес (Рейес Х., 73), Лопес Д., Пьятти, Хурадо (Рока, 64), Кайседо (Хименес, 88), Морено

Осасуна: Сиригу, Ойер, Вуядинович (Беренгер, 60), Клерк, Ромеро (Мерида, 64), Чосич, Лоэ, де лас Куэвас, Гарсия Д., Ривьер, Кодро (Гарсия У., 32)

Предупреждения:

Лопес Д., 24 - Ривьер, 24; Гарсия Д., 25; Беренгер, 71; Мерида, 76

Удаления:

нет - Ойер, 28

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

26 февраля 14:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция


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