«Эспаньол» обыграл «Осасуну»
Матч 24-го тура чемпионата Испании
между «Эспаньолом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
3:0 в пользу «Эспаньола».
В составе победителей отличились
Фелипе Кайседо, Хосе Мануэль Хурадо и Херард Морено. При этом Кайседо не
реализовал пенальти, а у «Осасуны» был удален Ойер.
«Эспаньол» набрал 38 очков и
занимает восьмое место. У «Осасуны» десять очков и последнее место.
Чемпионат Испании. Примера
24-й тур
Матч
Эспаньол - Осасуна - 3:0 (1:0)
Голы
Кайседо 17 (1:0). Хурадо 46 (2:0). Морено 90 (3:0).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Наварро, Перес (Рейес Х., 73), Лопес Д., Пьятти, Хурадо (Рока, 64), Кайседо (Хименес, 88), Морено
Осасуна: Сиригу, Ойер, Вуядинович (Беренгер, 60), Клерк, Ромеро (Мерида, 64), Чосич, Лоэ, де лас Куэвас, Гарсия Д., Ривьер, Кодро (Гарсия У., 32)
Предупреждения:
Лопес Д., 24 - Ривьер, 24; Гарсия Д., 25; Беренгер, 71; Мерида, 76
Удаления:
нет - Ойер, 28
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
26 февраля 14:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция