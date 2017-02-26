Майк Кинэн: Думаю, Мозякин бы был в порядке в НХЛ

Экс-главный тренер магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн рассказал о феномене Сергея Мозякина.

- Мозякин действительно искренний игрок, хороший товарищ по команде, и у него хорошая голевая сноровка. Мози – потрясающий снайпер. Он хорошо видит лед и очень умен. Он хороший человек, хороший лидер и отличный игрок для «Металлурга».

- Насколько его успех зависит от партнеров по звену и по команде? И если бы вы были тренером команды, играющей против Мозякина, что бы вы предприняли, чтобы остановить его?

- Одна из вещей, на которую стоит обратить пристальное внимание, - его игра при расстановке в большинстве. Естественно, что ему серьезно помогают партнеры по команде, и он забивает много голов при численном преимуществе, так что нужно было бы сосредоточиться и на этом, если бы я разрабатывал тактику.

- Как бы Мозякин чувствовал себя в НХЛ?

- Думаю, он бы был в порядке в НХЛ, если бы ему отвели атакующую роль, это его сильная сторона, навык, и, как я уже говорил, он вероятно был бы очень полезен в большинстве, - рассказал Кинэн в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.