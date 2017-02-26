Льюис Хэмилтон: Не слишком рассчитываю на то, что при новом регламенте будет лучше

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сказал, что он скептически относится к новому регламенту, который вступит в силу с нового сезона.

«Инженеры говорят, что обгонять станет сложнее, поскольку грязного воздуха станет еще больше, чем раньше. Посмотрим, что будет на первых тестах. Надеюсь, что все окажется лучше, чем говорят, но не слишком на это рассчитываю», – цитирует Хэмилтона Autosport.

Напомним, в прошлом сезоне Хэмилтон занял второе место, уступив своему партнеру по команде Нико Росбергу.