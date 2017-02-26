Виталий Мутко: Устюгов просто красавец

Вице- премьер Виталий Мутко прокомментировал успех российских лыжников Сергея Устюгова и Никиты Крюкова на чемпионате мира в финском Лахти.

Сегодня они завоевали золото в командном спринте. Днем ранее Устюгов принес сборной России первое золото на мировом первенстве, победа была одержана в скиатлоне.

«Везет сильнейшим и тем, кто трудится. Сергей просто красавец. Есть спортивный бог, это награда за их старания. Молодцы», – цитирует Мутко ТАСС.

Также в воскресенье серебро в женском командном спринте завоевали Наталья Матвеева и Юлия Белорукова, до этого россиянки выигрывали медаль чемпионата мира в этой дисциплине в 2005 году.

«Поздравляю девочек, первое серебро с 2005 года доказывает, что надо доверять молодежи. Хотя у этих девушек опыта уже немало, они выигрывали на этапах Кубка мира, у них хорошая связка - знают, что ждать друга от друга, в команде это очень важно. Тактически они грамотно построили гонку, остальное было делом техники и класса», – сказал вице-премьер.