Майк Бэбкок: Мэттьюз станет ведущим игроком «Торонто»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок высказался о новичке канадской команды Остоне Мэттьюзе.

- Ждал ли я, что Мэттьюз забьет 30 голов? Я не думал об этом. Я знаю, что он элитный игрок. Я никогда не тратил время на размышления о том, какая статистика будет у Мэттьюза. Остон помогает команде добиваться побед, поскольку играет правильным образом. Это мне в нем и нравится. Парень станет нашим первым центрфорвардом, если уже не является таковым. В кратчайшие сроки он станет ведущим игроком нашей команды, - рассказал тренер, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, что форвард «Торонто» Остон Мэттьюз сделал дубль в матче с «Монреалем» (2:3 ОТ). Это были 29-й и 30-й голы 19-летнего американца в сезоне. В его активе стало 54 (30+24) очка в 61 матче.

Мэттьюз стал третьим новичком в истории « Мэйпл Лифс», достигшим отметки в 30 заброшенных шайб в дебютном для себя сезоне после Уэндела Кларка (1985/86, 34 гола) и Даниэля Маруа (1988/89, 31 гол).