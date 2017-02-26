«Барыс» вновь вышел вперед в серии с «Трактором»
«Барыс» дома обыграл «Трактор» (3:1) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.
У хозяев льда отличились Найджел Доус (дважды) и Кори Тривино, у гостей – Дмитрий Пестунов.
Счет в серии стал 2-1 в пользу казахстанского клуба.
Четвертый матч пройдет в Астане во вторник.
КХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Третий матч
Матч
Барыс - Трактор - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Пестунов (Щехура), 19:29 (0:1). Доус (Пушкарёв), 23:49 (1:1). Доус 40:47 (2:1). Тривино 58:50 (3:1).
Место и дата
26 февраля 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 2-1
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