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«Барыс» вновь вышел вперед в серии с «Трактором»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Барыс» дома обыграл «Трактор» (3:1) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.

У хозяев льда отличились Найджел Доус (дважды) и Кори Тривино, у гостей – Дмитрий Пестунов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу казахстанского клуба.

Четвертый матч пройдет в Астане во вторник.

КХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Третий матч 

Матч

Барыс - Трактор - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Пестунов (Щехура), 19:29 (0:1). Доус (Пушкарёв), 23:49 (1:1). Доус 40:47 (2:1). Тривино 58:50 (3:1).

Место и дата

26 февраля 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 2-1 

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