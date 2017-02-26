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Сергей Семак: Киберспортивные соревнования интересно смотреть

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от финала «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу между киберфутболистами «ЦСКА» и «Уфы».

«На сегодняшний день это две самые сильные команды. Пока в киберфутболе. Ребята показали очень интересную игру, держали в напряжении весь зал. Те, кто приехали сегодня поддержать их, получили удовольствие, глядя на прекрасное качество игры.

Слышал, что киберспортивные соревнования очень серьёзно набирают популярность во всём мире. Конечно, это интересно смотреть. По ребятам видно, что это огромный выброс адреналина: переживают, волнуются, очень серьёзное нервное напряжение. И это передаётся зрителям», — сказал Семак.

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходил с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимали участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Победителем Кубка стал киберфутболист «ЦСКА» Андрей «Timon» Гурьев.

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