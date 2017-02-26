«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Хоккеисты «Салавата Юлаева» на своей площадке взяли верх над «Ак Барсом» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 4:3.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Кирилл Капризов, Денис Куляш, Линус Умарк и Энвер Лисин. У казанцев точные броски на счету Федора Малыхина, Иржи Секача и Джастина Азеведо.
Следующий
матч серии пройдет также в Уфе 28 февраля. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
КХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Третий матч
Матч
Салават Юлаев - Ак Барс - 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
Голы:
Капризов (Умарк), 5:15 (1:0). Куляш (Лисин, Паршин), 7:59 (2:0). Умарк (Лепистё, Григоренко), 23:06 (3:0). Малыхин (Лукоянов), 23:30 (3:1). Секач (Токранов), 31:16 (3:2). Азеведо (Токранов, Ткачёв), 33:59 (3:3). Лисин (Паршин), 51:04 (4:3).
Место и дата
26 февраля 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 1:2