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Сборная России завоевала бронзу на Кубке мира по санному спорту в эстафете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге (Германия) состоялась эстафета. Третье место в ней заняла сборная России.

За сборную России выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов и дуэт Владислав Южаков/Юрий Прохоров. Победу одержала сборная Германии, второй стала команда Латвии. Отметим, что и в общем зачете Кубка мира команды финишировали в том же порядке.

Альтенберг (Германия)
Санный спорт
Кубок мира
Эстафета

1. Германия – 2.23,021
2. Латвия – 2.23,146
3. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров) – 2.23,230

Общий зачет

1. Германия – 531 очко
2. Латвия – 405
3. Россия – 395

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