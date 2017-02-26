Сборная России завоевала бронзу на Кубке мира по санному спорту в эстафете
На этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге (Германия) состоялась эстафета. Третье
место в ней заняла сборная России.
За сборную России выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов и дуэт Владислав Южаков/Юрий Прохоров. Победу одержала сборная Германии, второй стала команда Латвии. Отметим, что и в общем зачете Кубка мира команды финишировали в том же порядке.
Альтенберг (Германия)
Санный спорт
Кубок мира
Эстафета
1. Германия – 2.23,021
2. Латвия – 2.23,146
3. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров) – 2.23,230
Общий зачет
1.
Германия – 531 очко
2. Латвия – 405
3. Россия – 395
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