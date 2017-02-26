«Челси» намерен перехватить у «Милана» защитника «Вильярреала» Мусаккио

«Челси» готовит предложение по трансферу защитника «Вильярреала» Матео Мусаккио, пишет The Sun.

Ранее сообщалось, что 26-летний аргентинец близок к переходу в «Милан», который готов выложить за него 21 миллион фунтов. Однако, по данным британского издания, лондонский клуб убедил представителей Мусаккио не торопиться и готовит собственное предложение.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассматривает игрока в качестве замены Джону Терри, который летом, скорее всего, покинет команду.

В этом сезоне аргентинец провел в чемпионате Испании 13 матчей.