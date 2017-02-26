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Фернандо Алонсо: Количество обгонов при новом регламенте все равно будет зависеть от резины

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо считает, что при новом регламенте шины все равно будут оказывать основное влияние на количество обгонов.

 «Говорят, что из-за большего уровня прижимной силы и широких шин возрастёт эффект грязного воздуха и преследовать машину соперника станет сложнее. Но пока это лишь теория.

В предыдущие годы самым важным фактором при обгонах были шины. От резины и будет зависеть, сколько обгонов мы увидим. При трех-четырех пит-стопах их будет много, при одной остановке в боксах – меньше», - цитирует Алонсо Autosport.

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