Фернандо Алонсо: Количество обгонов при новом регламенте все равно будет зависеть от резины
Пилот команды «Макларен»
Фернандо Алонсо считает, что при новом регламенте шины все равно будут
оказывать основное влияние на количество обгонов.
«Говорят, что из-за большего уровня прижимной
силы и широких шин возрастёт эффект грязного воздуха и преследовать машину
соперника станет сложнее. Но пока это лишь теория.
В предыдущие годы самым важным фактором при обгонах были шины. От резины и будет зависеть, сколько обгонов мы увидим. При трех-четырех пит-стопах их будет много, при одной остановке в боксах – меньше», - цитирует Алонсо Autosport.
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