Никита Крюков: Победа в Лахти – это маленький реванш за Сочи

Российский лыжник Никита Крюков после победы сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии рассказал, что смотрел за спортсменами из Норвегии.

– В конце гонки я смотрел на Устюгова и понимал, что он немного устал. На последнем спуске я следил за ребятами из Норвегии. После отличных действий Сергея мы победили, и я подумал, что это небольшой реванш за то, что было в командном спринте в Сочи. Мы очень счастливы! – приводит слова Крюкова «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.