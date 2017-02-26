Наталья Матвеева: В классике мне было тяжело, но я боролась до конца

Российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.

– Была очень тяжелая гонка. Круг был очень тяжелым, и очень сильные команды нам противостояли. Борьба шла до последних метров дистанции. У нас давно не было медалей, особенно в спринте. Хотелось уехать отсюда с медалью. В классике мне было тяжело, но я боролась до конца. И я очень рада, что у нас есть медаль в этой гонке, – сказала Матвеева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в мужской части соревнований россияне Сергей Устюгов и Никита Крюков заняли первое место.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.