Наталья Матвеева: В классике мне было тяжело, но я боролась до конца
Российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.
– Была очень тяжелая гонка. Круг был очень тяжелым, и очень сильные команды нам противостояли. Борьба шла до последних метров дистанции. У нас давно не было медалей, особенно в спринте. Хотелось уехать отсюда с медалью. В классике мне было тяжело, но я боролась до конца. И я очень рада, что у нас есть медаль в этой гонке, – сказала Матвеева в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в мужской части соревнований россияне Сергей Устюгов и Никита Крюков заняли первое место.
Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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