Юлия Белорукова: Хотела растянуть группу, чтобы Наташе было легче на финише

Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.

– До последнего мы оставляли как можно больше сил. В спринте все решается на последнем круге. Я хотела растянуть группу, чтобы Наташе было легче на финише. Пришлось отрабатывать последний подъем для нее, – рассказала Белорукова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в мужской части соревнований россияне Сергей Устюгов и Никита Крюков заняли первое место.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.