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Исполком РФС проведет следующее заседание 7 марта

Источник:  ТАССКомментарии

Следующее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет 7 марта в Москве, сообщил ТАСС президент РФС Виталий Мутко.

«Исполком РФС пройдет 7 марта. Думаю, что это окончательная дата и никаких изменений уже не будет», - сказал он.

Исполком РФС обсуждает важные организационные вопросы, связанные с деятельностью организации. Ранее председатель комитата по этике организации Семен Андреев заявил, что комитет хочет получить право сам инициировать дела для их рассмотрения. Получить такое право комитет может только после утверждения исполкома РФС.




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