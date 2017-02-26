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Сергей Устюгов: Думал, что буду бороться за бронзу или серебро

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.

- Сегодня показал, что восстановился почти на 100%. Нам удалось выиграть. Думал, что любая медаль будет для нас успехом. Думал, что буду бороться за бронзу или серебро. Когда вышел с подъема, увидел, что есть просвет уже до второго места, но надежды не терял, - приводит слова Устюгова «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

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