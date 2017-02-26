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«Тоттенхэм» - «Сток Сити». Кейн сделал хет-трик в первом тайме

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил хет-трик в первом тайме матча против «Сток Сити» в 26-м туре чемпионата Англии.

Форвард отличился на 14-й, 31-й и 36-й минутах. Отметим, что после этого в его активе 17 мячей в АПЛ в нынешнем сезоне. Он делит первое место в списке бомбардиров с Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексисом Санчесом («Арсенал»).  На данный момент счет в матче 4:0 в пользу «шпор» - Кейн отдал голевую передачу на Деле Алли, который забил четвертый мяч.

Матч

Тоттенхэм - Сток Сити - 4:0 (4:0)

2-й тайм

Голы

Кейн 14 (1:0). Кейн 31 (2:0). Кейн 36 (3:0). Алли 45 (4:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд (Виммер, 49), Уокер, Вертонген, Ваньяма, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн

Сток Сити: Грант, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Бардсли, Уилан, Адам, Аллен, Собхи, Арнаутович, Крауч

Предупреждения:

нет - Уилан, 20; Адам, 25; Арнаутович, 39

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

26 февраля 16:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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«Тоттенхэм» - «Сток Сити». Кейн сделал хет-трик в первом тайме
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