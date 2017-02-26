«Тоттенхэм» - «Сток Сити». Кейн сделал хет-трик в первом тайме
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил хет-трик
в первом тайме матча против «Сток Сити» в 26-м туре чемпионата Англии.
Форвард отличился на 14-й, 31-й и 36-й минутах. Отметим, что после этого в его активе 17 мячей в АПЛ в нынешнем сезоне. Он делит первое место в списке бомбардиров с Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексисом Санчесом («Арсенал»). На данный момент счет в матче 4:0 в пользу «шпор» - Кейн отдал голевую передачу на Деле Алли, который забил четвертый мяч.
Матч
Тоттенхэм - Сток Сити - 4:0 (4:0)2-й тайм
Голы
Кейн 14 (1:0). Кейн 31 (2:0). Кейн 36 (3:0). Алли 45 (4:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд (Виммер, 49), Уокер, Вертонген, Ваньяма, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн
Сток Сити: Грант, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Бардсли, Уилан, Адам, Аллен, Собхи, Арнаутович, Крауч
Предупреждения:
нет - Уилан, 20; Адам, 25; Арнаутович, 39
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
26 февраля 16:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция