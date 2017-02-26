Маркус Крамер: Когда увидел, что Устюгов финиширует первым, я был очень удивлен

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.

- Сегодня удача нам благоволила. Это спринт, и в нем может произойти всякое. Во время гонки я подумал, что и бронза для нас будет неплохим результатом, с этой мыслью и побежал со своей позиции к финишу. Однако когда я туда добрался, то увидел, что Сергей финиширует первым, я был очень удивлен, - приводит слова Крамера ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.