Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс3 : 1Трактор
Футбол  Атлетико0 : 0Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Саутгемптон
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Футбол  Марсель- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Университет-Нева» победила УОР №2 и сократила отставание от «Чеховских Медведей»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Университет-Нева» в матче чемпионата России по гандболу на выезде одержала победу над командой училища олимпийского резерва №2 из Москвы со счетом 32:26 (15:17).

Команды встречались в Суперлиге во второй раз. В первой игре, проходившей в Петербурге 7 сентября, «Университет-Нева» также одержала победу (37:25).

Петербургский клуб набрал 25 очков в 16 матчах и остался на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. От «Чеховских Медведей», сыгравших на матч больше, подопечные Дмитрия Торгованова отстают на шесть очков. УОР №2 идет на 11-й позиции, имея в активе шесть очков после 14 игр. 

28 февраля «Университет-Нева» и «Чеховские Медведи» проведут очный матч в Чехове. УОР №2 следующую игру проведет 3 марта на выезде против челябинского «Динамо». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ростов-Дон» нанес поражение «Уфе-Алисе»«Ростов-Дон» одержал победу над «Уфой-Алисой» (38:14) в матче женской суперлиги.«Ростов-Дону» засчитана техническая победа после того, как игроки «Университета» заболели гриппомМатч суперлиги между «Университетом» и «Ростов-Доном» не состоялся из-за эпидемии гриппа в команде из Ижевска.Торгованов и Драчев проведут семинар для тренеров мужской суперлигиСеминар для тренеров мужской суперлиги пройдет 6 марта в Москве в здании УОР №2, сообщает официальный сайт ФГР.«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в матче женской суперлиги«Ростов-Дон» одержал победу над «Ладой» (29:24) в матче женской суперлиги в Тольятти.«Звезда» победила в гостях «Уфу-Алису»«Звезда» выиграла в гостях у «Уфы-Алисы» (32:25) в матче предварительного этапа женской суперлиги.«Звезда» крупно обыграла «Университет» в Ижевске«Звезда» одержала победу над «Университетом» из Ижевска (37:24) в матче женской суперлиги.«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»В среду состоялись три матча в женской суперлиге.«Звезда» проиграла «Ладе» в Тольятти«Звезда» проиграла «Ладе» в ТольяттиЗвенигородская «Звезда» потерпела поражение от «Лады» (25:33) в матче суперлиги.Трефилов и Бужан примут участие в семинаре для тренеров женской суперлигиФедерация гандбола России проведет в Москве семинар для тренеров женской суперлиги.«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы»«Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.«Звезда» уступила «Ладе» в последнем матче 2016 года«Звезда» уступила «Ладе» в последнем матче 2016 года«Звезда» на своей площадке уступила «Ладе» в матче чемпионата России по гандболу.Гонка с преследованием. «Нева» и «Чеховские медведи» устроили супершоуГонка с преследованием. «Нева» и «Чеховские медведи» устроили супершоуЛидеры Суперлиги «Чеховские медведи» приехали в гости к «Университету-Неве» и показали отличное шоу с крутой развязкой.«Университет-Нева» проиграла «Маккаби» и вылетела из Кубка ЕГФПетербургский гандбольный клуб «Университет-Нева» в матче третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ уступил «Маккаби» со счетом 23:28.Гандболисты России приняли участие в масштабном флешмобе Mannequin ChallengeГандболисты российской Суперлиги приняли участие в масштабном флешмобе Mannequin Challenge, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Федерацию гандбола России.Твоя очередь, «Зенит». Одни петербуржцы уже обыграли «Маккаби» в еврокубке домаТвоя очередь, «Зенит». Одни петербуржцы уже обыграли «Маккаби» в еврокубке домаКлуб главного тренера сборной России «Университет-Нева» с трудом нашел в Петербурге площадку, но выиграл на ней первый матч у израильтян.Гандбольная команда «Университет-Нева» обыграла «Маккаби» в Кубке ЕГФВ первом матче третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ «Университет-Нева» дома одержала победу над тель-авивским «Маккаби» со счетом 25:23 (16:13).Сергей Шишкарев: Закончим упражнения клубов в знании судейского райдераПрезидент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о запуске новой женской лиги.Антон Ревенко: Зарплата Лесли сопоставима с зарплатой ТрефиловаГенеральный директор «Ростов-Дона» Антон Ревенко рассказал о финансовом положении клуба.«Университет-Нева» сыграет с «Маккаби», «Динамо» – с «Мидтьюлландом»В штаб-квартире ЕГФ в Вене состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда мужского Кубка ЕГФ. По ее итогам своих новых соперников узнали «Университет-Нева» и астраханское «Динамо».«Университет-Нева» победил «Анкара Спор» в Кубке ЕГФ«Университет-Нева» одержал победу над турецким «Анкара Спор» (26:19) в первом матче второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ.
Главные новости
Футбол
«Атлетико» – «Барселона». Онлайн
Хоккей
«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Хоккей
«Барыс» вновь вышел вперед в серии с «Трактором»
Лыжный спорт
Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам
Лыжный спорт
Белорукова и Матвеева завоевали серебро чемпионата мира в командном спринте
Хоккей
«Магнитка» одержала волевую победу в третьем матче серии с «Куньлунем»
Хоккей
Мозякин набрал 1000-е очко в чемпионатах страны (видео)
Хоккей
«Адмирал» сократил счет в серии с «Авангардом»
Футбол
Виктор Гончаренко: Задачу бороться за первое место с ЦСКА никто не снимал
Хоккей
Сергей Мозякин: Пока не понял, чем отличается тысячное очко от остальных
все новости