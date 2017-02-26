«Университет-Нева» победила УОР №2 и сократила отставание от «Чеховских Медведей»

«Университет-Нева» в матче чемпионата России по гандболу на выезде одержала победу над командой училища олимпийского резерва №2 из Москвы со счетом 32:26 (15:17).

Команды встречались в Суперлиге во второй раз. В первой игре, проходившей в Петербурге 7 сентября, «Университет-Нева» также одержала победу (37:25).

Петербургский клуб набрал 25 очков в 16 матчах и остался на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. От «Чеховских Медведей», сыгравших на матч больше, подопечные Дмитрия Торгованова отстают на шесть очков. УОР №2 идет на 11-й позиции, имея в активе шесть очков после 14 игр.

28 февраля «Университет-Нева» и «Чеховские Медведи» проведут очный матч в Чехове. УОР №2 следующую игру проведет 3 марта на выезде против челябинского «Динамо».