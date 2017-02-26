Агент Александр Маньяков: «Спартак» взял очень качественных российских игроков
Футбольный агент Александр Маньяков оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака».
– Если брать клубы, которые борются за чемпионство, то очень неплохую селекцию провел московский «Спартак». Взяли очень качественных российских игроков: Селихов, Джикия, Тигиев. Нападающий с отличным послужным списком – Луис Адриано. Посмотрим, как он себя проявит. И, конечно, возвращение в родной клуб Александра Самедова. По моему мнению, это однозначное усиление. Лично знаю Сашу. Это лидер, боец и человек, который на поле всегда отдает всего себя. То, что у него произошло с Юрием Павловичем, – это их личное дело. Для «Спартака» это отличный трансфер, – цитирует Маньякова «Евро-Футбол».
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