«Ред Булл» представил болид на новый сезон (фото)

Представлен болид «Ред Булла» на новый сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Болид получил название RB13. Впервые он будет опробован на тестах в Барселоне. Отметим, что «Ред Булл» продолжит с силовой установкой Renault под брендом TAG.

В следующем сезоне за команду будут выступать Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен.



