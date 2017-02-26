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«Ред Булл» представил болид на новый сезон (фото)

Источник:  «Ред Булл»Комментарии

Представлен болид «Ред Булла» на новый сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Болид получил название  RB13. Впервые он будет опробован на тестах в Барселоне. Отметим, что «Ред Булл» продолжит  с силовой установкой Renault под брендом TAG.

В следующем сезоне за команду будут выступать Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен.



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