Энвер Лисин: Сегодня больше всего на свете «Салавату» нужна была эта победа
Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал победу уфимской команды в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:3).
- Мы играли дома, нам нужна была эта победа больше всего на свете в этот день. Получилось забить хорошие голы в большинстве, сделали себе такое преимущество.
Это плей-офф, тут никто не хочет проигрывать. В очередной раз нам доказали, что нельзя расслабляться ни на секунду. Что в первом матче, что сейчас мы буквально выпали из игры на какое-то время, и они сразу нас наказали. Будем учиться на этом, будем более собранными.
- Прокомментируйте
свою заброшенную шайбу.
- Тут все очень быстро, свободного времени практически нет. Если есть возможность, мы стараемся бросать. Так получилось, что я удачно бросил и забил гол.
- «Юлаевцы»
проигрывают много единоборств и борьбы.
Во втором и третьем периодах показалось,
что команду покинули силы. Можете
сказать, в чем причины?
- Я бы не сказал, что мы играем хуже. Идет равная игра. Когда-то мы играем лучше, когда они, такие качели получаются. Будем стараться отдыхать и готовиться к следующей игре, - рассказал Лисин в интервью официальному сайту «Салавата Юлаева».
Добавим, что после сегодняшнего матча счет в серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев» стал 2-1 в пользу
казанской команды. Следующая встреча пройдет в Уфе 28 февраля и начнется
в 17:00 по московскому времени.
Матч
Салават Юлаев - Ак Барс - 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
Голы:
Капризов (Умарк), 5:15 (1:0). Куляш (Лисин, Паршин), 7:59 (2:0). Умарк (Лепистё, Григоренко), 23:06 (3:0). Малыхин (Лукоянов), 23:30 (3:1). Секач (Токранов), 31:16 (3:2). Азеведо (Токранов, Ткачёв), 33:59 (3:3). Лисин (Паршин), 51:04 (4:3).
Место и дата
26 февраля 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция