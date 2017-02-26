Энвер Лисин: Сегодня больше всего на свете «Салавату» нужна была эта победа

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал победу уфимской команды в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:3).

- Мы играли дома, нам нужна была эта победа больше всего на свете в этот день. Получилось забить хорошие голы в большинстве, сделали себе такое преимущество.

Это плей-офф, тут никто не хочет проигрывать. В очередной раз нам доказали, что нельзя расслабляться ни на секунду. Что в первом матче, что сейчас мы буквально выпали из игры на какое-то время, и они сразу нас наказали. Будем учиться на этом, будем более собранными.

- Прокомментируйте свою заброшенную шайбу.

- Тут все очень быстро, свободного времени практически нет. Если есть возможность, мы стараемся бросать. Так получилось, что я удачно бросил и забил гол.

- «Юлаевцы» проигрывают много единоборств и борьбы. Во втором и третьем периодах показалось, что команду покинули силы. Можете сказать, в чем причины?

- Я бы не сказал, что мы играем хуже. Идет равная игра. Когда-то мы играем лучше, когда они, такие качели получаются. Будем стараться отдыхать и готовиться к следующей игре, - рассказал Лисин в интервью официальному сайту «Салавата Юлаева».

Добавим, что после сегодняшнего матча счет в серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев» стал 2-1 в пользу казанской команды. Следующая встреча пройдет в Уфе 28 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

