Кирилл Капризов: Трибуны гнали «Салават» вперед

Форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов прокомментировал победу уфимской команды в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:3).

- Повели 3:0, но потом жалко, что позволили сопернику сравнять счет. Могли и спокойнее матч до конца довести. Хорошо, что собрались, не раскисли и в конце смогли забить четвёртый гол и довели дело до победы.

- По какой причине упустили преимущество во втором периоде?

- Они в большинстве забили два гола, где-то поймали нас на контратаке. Будем разбираться.

- Этот матч стал самым результативным в серии. По какой причине это произошло?

- В первую очередь, что они, что мы хорошо отыграли в большинстве. Плюс у нас была классная поддержка, трибуны гнали нас вперед. Это придавало нам еще больше эмоций, - приводит слова Капризова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Добавим, что после сегодняшнего матча счет в серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев» стал 2-1 в пользу казанской команды. Следующая встреча пройдет в Уфе 28 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

