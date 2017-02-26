Кирилл Капризов: Трибуны гнали «Салават» вперед
Форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов прокомментировал победу уфимской команды в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:3).
- Повели 3:0, но потом жалко, что позволили сопернику сравнять счет. Могли и спокойнее матч до конца довести. Хорошо, что собрались, не раскисли и в конце смогли забить четвёртый гол и довели дело до победы.
- По какой
причине упустили преимущество во втором
периоде?
- Они в большинстве забили два гола, где-то поймали нас на контратаке. Будем разбираться.
- Этот матч
стал самым результативным в серии. По
какой причине это произошло?
- В первую очередь, что они, что мы хорошо отыграли в большинстве. Плюс у нас была классная поддержка, трибуны гнали нас вперед. Это придавало нам еще больше эмоций, - приводит слова Капризова пресс-служба «Салавата Юлаева».
Добавим, что после сегодняшнего матча счет в серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев» стал 2-1 в пользу
казанской команды. Следующая встреча пройдет в Уфе 28 февраля и начнется
в 17:00 по московскому времени.
Матч
Салават Юлаев - Ак Барс - 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
Голы:
Капризов (Умарк), 5:15 (1:0). Куляш (Лисин, Паршин), 7:59 (2:0). Умарк (Лепистё, Григоренко), 23:06 (3:0). Малыхин (Лукоянов), 23:30 (3:1). Секач (Токранов), 31:16 (3:2). Азеведо (Токранов, Ткачёв), 33:59 (3:3). Лисин (Паршин), 51:04 (4:3).
Место и дата
26 февраля 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция