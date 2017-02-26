ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
между ЦСКА и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 92:88 в пользу
ЦСКА.
В составе победителей самым
результативным стал Нандо Де Коло. Он набрал 23 очка. У УНИКСа 20 очков набрал
Кит Лэнгфорд. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на пятой
позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 февраля 16:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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