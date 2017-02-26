Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс3 : 1Трактор
Футбол  Атлетико0 : 0Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Саутгемптон
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Футбол  Марсель- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 92:88 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло. Он набрал 23 очка. У УНИКСа 20 очков набрал Кит Лэнгфорд. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на пятой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - УНИКС - 92:88

Место и дата

26 февраля 16:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Гомельский: В матче с «Пао» Пашутин продемонстрировал непонимание психологии своих игроковВладимир Гомельский: В матче с «Пао» Пашутин продемонстрировал непонимание психологии своих игроковОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о поражении УНИКСа от «Панатинаикоса» (82:83) в матче Евролиги.«Автодор» дома уступил «Астане»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 79:78 в пользу «Астаны».Призер Рио тащит «Зенит»: петербуржцы победили 10-й раз подряд в Единой лиге ВТБПризер Рио тащит «Зенит»: петербуржцы победили 10-й раз подряд в Единой лиге ВТБКоманда Василия Карасева разгромила «Енисей», но тренер все равно недоволен настроем баскетболистов.Де Коло признан MVP 23-го тура ЕвролигиЗащитник ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком 23-го тура Евролиги.Василий Карасев: Перед матчами с «Локомотивом-Кубанью» немного пугает длина скамейки «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги домашнего матча против «Енисея» в Единой лиге ВТБ (94:78) и поделился ожиданиями от встреч с «Локомотивом-Кубанью» в Кубке Европы.Василий Карасев: В футболе «Зенит» – главная команда, мы немножко второстепеннаяГлавный тренер БК «Зенит» Василий Карасев после победы над «Енисеем» (94:78) поделился мнением о вылете футбольной команды сине-бело-голубых из Лиги Европы.Стефан Маркович: У «Зенита» было достаточно времени для подготовки к важным играм в Единой лиге и ЕврокубкеЗащитник «Зенита» Стефан Маркович после победы над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ (94:78) оценил состояние команды.«Зенит» одержал победу над «Енисеем» и вышел на второе место в Единой лиге ВТБПетербургский «Зенит» дома обыграл красноярский «Енисей» со счетом 94:78 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.УНИКС на последних секундах упустил победу над «Панатинаикосом» в ЕвролигеВ матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на выезде проиграл греческому «Панатинаикосу» со счетом 82:83 (25:24, 21:15, 15:13, 21:31).«Химки» обыграли «Локомотив-Кубань», Швед набрал 29 очковМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 89:84 в пользу «Химок».Василий Карасев: Чемпионат выходит на финишную прямую, поэтому ошибаться «Зениту» нельзяГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».Нандо Де Коло: Команда расслабилась во второй четверти, но мы победили и это главноеЗащитник баскетбольного ЦСКА Нандо Де Коло прокомментировал победу армейцев над «Маккаби» (93:81) в Евролиге.Димитрис Итудис: Мы хорошо двигали мяч, создавали открытые броски и пользовались тем, что «Маккаби» часто шел на разменыГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Маккаби» (93:81) в Евролиге.ЦСКА нанес поражение «Маккаби» в ЕвролигеЦСКА одержал 17-й победу в регулярном чемпионате Евролиги, обыграв на своей площадке «Маккаби FOX» из Тель-Авива (93:81).Евролига. ЦСКА – «Маккаби». Как это былоМатч регулярного сезона Евролиги на сайте «Советского спорта».УНИКС выкупит Клименко у «Автодора»Центровой УНИКСА Артем Клименко останется в клубе по окончании сезона.Душко Иванович: С помощью прессинга мы смогли остановить Колома и ЛэнгфордаГлавный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Напомним, что его команда победила со счетом 98:73.«Химки» разгромили УНИКС, Швед набрал 31 очко«Химки» разгромили УНИКС, Швед набрал 31 очкоМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 98:73 в пользу «Химок».Виктор Хряпа: Игра ЦСКА немножко потеряла остротуКапитан ЦСКА Виктор Хряпа сообщил, что плотный график игр влияет на стабильность команды.Василий Карасев: В игре с «Нижним Новгородом больше боролись с физической усталостью и моральным опустошениемГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ (97:93).
Главные новости
Футбол
«Атлетико» – «Барселона». Онлайн
Хоккей
«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Хоккей
«Барыс» вновь вышел вперед в серии с «Трактором»
Лыжный спорт
Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам
Лыжный спорт
Белорукова и Матвеева завоевали серебро чемпионата мира в командном спринте
Хоккей
«Магнитка» одержала волевую победу в третьем матче серии с «Куньлунем»
Хоккей
Мозякин набрал 1000-е очко в чемпионатах страны (видео)
Хоккей
«Адмирал» сократил счет в серии с «Авангардом»
Футбол
Виктор Гончаренко: Задачу бороться за первое место с ЦСКА никто не снимал
Хоккей
Сергей Мозякин: Пока не понял, чем отличается тысячное очко от остальных
все новости
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости