ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

Стефан Маркович: У «Зенита» было достаточно времени для подготовки к важным играм в Единой лиге и Еврокубке

Защитник «Зенита» Стефан Маркович после победы над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ (94:78) оценил состояние команды.