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«Сьон» на выезде обыграл «Лозанну», Митрюшкин сыграл на ноль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 22-го тура чемпионата Швейцарии «Лозанна» своем поле уступила «Сьону» со счетом 0:1.

Единственный мяч во встрече на 43-й минуте на свой счет записал полузащитник Чадрак Аколо. Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин провел на поле все 90 минут и отстоял свой второй подряд матч ноль в чемпионате Швейцарии.

Отметим, что на 56-й минуте в составе «Сьона» красную карточку получил защитник Эльшад Зверотич.

«Сьон», набрав 38 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Лозанна», имея в активе 19 баллов, находится на предпоследнем месте.

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