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Цветков и Акимова захватили медали Всемирных военных игр на этап Кубка мира в Корею

Руслан Карманов
Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 26 февраля, биатлонисты сборной России – призеры чемпионата мира-2017 Максим Цветков и Татьяна Акимова отправились на 7-й этап Кубка мира в Южную Корею с медалями III Всемирных военных игр, которые они завоевали в спринтерских гонках.

В спринтерской гонке в Сочи Цветков выиграл золотую медаль, а младший сержант Акимова – серебряную. Свои награды российские армейцы забрали с собой на этап Кубка мира, который пройдет с 27 февраля по 5 марта.

«Такое бережное отношение к медалям Цветкова и Акимовой – четкое свидетельство, насколько престижными для наших биатлонистов являются Всемирные военные игры», – отметил тренер сборной ВС РФ по лыжным гонкам и биатлону майор Николай Панкратов.

«Все победы в биатлоне ценны для меня, потому что ты соперничаешь на дистанции не только с выдающимися соперниками, но и с самим собой, – перед вылетом в Корею заявил Максим Цветков. – Медали Игр в Сочи-2017 я захватил с собой в Корею на удачу, чтобы они принесли успех на этапе Кубка мира».

Также Максим Цветков отметил, что организация Всемирных Игр в Сочи оказалась на порядок выше, чем на чемпионатах мира, в которых он принимал участие. Российский биатлонист заявил, что завоевав в Сочи золотую медаль, он выполнил свой долг на лыжне, и выразил уверенность, что спортсмены военнослужащие Российской Армии никому не отдадут первое место в общекомандном зачете соревнований.

«На родной земле, на глазах российских болельщиков мы обязаны выиграть максимальное число медалей», – отметил Цветков.

Зимние военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля.

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