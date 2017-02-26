Белорукова поздравила соотечественниц с победой на Всемирных военных играх

В воскресенье на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли серебро в командном спринте, после чего Белорукова поздравила по телефону с победой на Всемирных военных играх в Сочи своих одноклубниц из ЦСКА – Наталью Коростелеву и Наталью Ильину.

Младший сержант Белорукова входила в расширенный состав сборной Вооруженных Сил для участия во Всемирных военных играх в Сочи, но в последний момент тренерский штаб Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) принял решение делегировать Белорукову на чемпионат мира.

«К такому решению мы пришли совместно с руководством сборной России и не ошиблись, – заявил тренер сборной ВС РФ по лыжным гонкам майор Николай Панкратов. – Мы исходили из того, что Белорукова специализируется в гонках по «классике», а в программе на Всемирных военных игр лыжникам предстояло выступать свободным ходом».

После гонки в Лахти серебряный призер Белорукова позвонила в Сочи и поздравила с победой в командном спринте своих одноклубниц из ЦСКА – лейтенанта Наталью Коростелеву и прапорщика Наталью Ильину.

«Юлия Белорукова пожелала по телефону всем российским военнослужащим, выступающим на олимпийских объектах Сочи, одержать победу в общекомандном зачете на III Всемирных военных играх», – заявил Панкратов.