Игорь Захаркин: «Салават» сражался с первой минуты и взял первое очко

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями от третьего матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:3).

- Мы сражались с первой минуты, взяли первое очко. Не более того. Мы проигрываем по-прежнему в серии. Ждем следующего матча.

- Можете прокомментировать эпизод с травмой Антона Лазарева?

- Мне показалось, Антон использовал лучшее качество русских нападающих – быструю обводку. Он уходил на борт, и мне очень не понравилось, что такой габаритный защитник, в нем больше 100 килограммов веса, в прыжке бил его. Хорошо, не попал в голову, но он попал в грудную клетку, там тоже очень серьезная травма. Такие эпизоды не украшают игру. Ребята – профессионалы, выполняют свою работу. Там можно было по-другому сыграть, но он выбрал такой путь. Я считаю, что это недопустимо.

- Почему Мертл оказался в четвертом звене?

- Видно, что Мертлу в первых матчах серии не хватает движения. Он не успевает за нашими быстрыми крайними. Может быть, это следствие сотрясения, которое он получил опять же в игре против «Ак Барса». Тем не менее, мы видим, что ему не хватает объема катания. Наша задача была сделать четвертое звено, которое могло бы дать возможность короткой передышки первым трем.

- Как вы оцените игру Михаила Котляревского?

- Не надо строго судить мальчишку, который в силу обстоятельств вынужден играть в таком сложном поединке. Сегодня игра была определяющая, поэтому понятен его перехлест эмоций. Возможно, он не совсем понимает, что он делает на площадке, но очень важно, что он сражается, не боится. Он получил сильный удар в зубы, но вышел играть снова. Он готов ловить шайбу зубами. В таких матчах он очень быстро вырастет в хорошего, квалифицированного хоккеиста. Я не могу сказать, что Михаил делает что-то сверхъестественное, но абсолютно точно, за исключением одного эпизода, он не портит картину в целом, - приводит слова Захаркина официальный сайт уфимской команды.

Добавим, что после сегодняшнего матча счет в серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев» стал 2-1 в пользу казанской команды. Следующая встреча пройдет в Уфе 28 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

