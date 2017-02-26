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Бабош обыграла Шафаржову и стала победительницей турнира в Будапеште

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира WTA в Будапеште (Венгрия) между венгеркой Тимее Бабош и чешкой Люси Шафаржовой завершился победой венгерской теннисистки. Итоговый счет матча - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в пользу Бабош.

Матч продолжался два часа и 20 минут. Тимеа сделала пять эйсов при четырех у соперницы. Обе теннисистки совершили по четыре двойных ошибки. Для Бабош это вторая победа на турнирах WTA.

Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 250 000 долларов
Финал

Тимеа Бабош (Венгрия) – Люси Шафаржова (Чехия) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3

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