Бабош обыграла Шафаржову и стала победительницей турнира в Будапеште
Финальный матч турнира WTA в
Будапеште (Венгрия) между венгеркой Тимее Бабош и чешкой Люси Шафаржовой
завершился победой венгерской теннисистки. Итоговый счет матча - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в пользу Бабош.
Матч продолжался два часа и 20 минут. Тимеа
сделала пять эйсов при четырех у соперницы. Обе теннисистки совершили по четыре
двойных ошибки. Для Бабош это вторая победа на турнирах WTA.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 250 000 долларов
Финал
Тимеа Бабош (Венгрия) – Люси Шафаржова (Чехия) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3
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