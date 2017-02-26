Эдуард Занковец: Матч с «Трактором» держал в напряжении до последних смен
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» (3:1).
- Тяжелый матч, причем все 60 минут держал в напряжении до последних смен. Ребята молодцы, самая главная задача у нас терпеть, не отвечать на удары. В большинстве случаев они это продемонстрировали. В третьем периоде и хорошая игра вратаря, и самоотверженные действия игроков в обороне, это предопределило результат матча, - приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса».
Добавим, что после этой встречи счет в серии «Трактор» - «Барыс» 2-1 в пользу казахской команды. Следующий матч серии пройдет в Астане 28 февраля. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
Матч
Барыс - Трактор - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Пестунов (Щехура), 19:29 (0:1). Доус (Пушкарёв), 23:49 (1:1). Доус 40:47 (2:1). Тривино 58:50 (3:1).
Место и дата
26 февраля 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция