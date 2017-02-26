Эдуард Занковец: Матч с «Трактором» держал в напряжении до последних смен

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» (3:1).

- Тяжелый матч, причем все 60 минут держал в напряжении до последних смен. Ребята молодцы, самая главная задача у нас терпеть, не отвечать на удары. В большинстве случаев они это продемонстрировали. В третьем периоде и хорошая игра вратаря, и самоотверженные действия игроков в обороне, это предопределило результат матча, - приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса».

Добавим, что после этой встречи счет в серии «Трактор» - «Барыс» 2-1 в пользу казахской команды. Следующий матч серии пройдет в Астане 28 февраля. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

