«Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити», Кейн сделал хет-трик
Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом»
и «Сток Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Тоттенхэма».
Хет-трик в этом матче сделал Харри Кейн.
Четвертый мяч в активе Деле Алли, которому ассистировал тот же Кейн. «Тоттенхэм»
набрал 53 очка и занимает второе место в АПЛ. У «Сток Сити» 32 очка и десятое
место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
Матч
Тоттенхэм - Сток Сити - 4:0 (4:0)
Голы
Кейн 14 (1:0). Кейн 31 (2:0). Кейн 36 (3:0). Алли 45 (4:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд (Виммер, 49), Вертонген (Уинкс, 66), Уокер, Дембеле, Эриксен, Ваньяма, Дайер, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 86)
Сток Сити: Грант, Питерс, Мартинс Инди, Шоукросс, Бардсли, Уилан (Кэмерон, 82), Аллен, Собхи, Адам (Афеллай, 60), Арнаутович, Крауч (Берахино, 60)
Предупреждения:
Виммер, 67; Ваньяма, 90 - Уилан, 20; Адам, 25; Арнаутович, 39
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
26 февраля 16:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция