Олег Согрин: Мы больше ошибались, чем «Нова» – это было основным

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин назвал причины поражения своих подопечных от «Новы» в матче 21-го тура чемпионата России среди мужских команд (1:3).

– Мы больше ошибались – это было основным. Не пошла игра у основного состава, к сожалению. Удалось внести заменами оживление, но наш пасующий не выдержал напряжение, прежде всего. Понятно, что ему сложно, он старался, но, к сожалению, его мастерства на сегодняшний день нам не хватило. Это ни в коей мере не является оправданием для наших крайних нападающих, – приводит слова Согрина официальный сайт «Новы».

Напомним, счет матча по партиям – 25:21, 25:18, 23:25, 25:20 в пользу «Новы». Матч проходил в Самаре. В первом круге «Динамо-ЛО» также проиграло клубу из Новокуйбышевска (2:3).

В турнирной таблице Суперлиги «Нова» занимает девятую позицию, имея в активе 25 очков. Клуб из Ленинградской области, набравший 19 очков, идет на 11-м месте. Подопечные Олега Согрина потерпели пятое поражение подряд.

Матчи 22-го тура команды проведут 5 марта. «Динамо-ЛО» сыграет на выезде против «Белогорья», а «Нова» встретится в Кемерово с «Кузбассом».