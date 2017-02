Представлен новый болид «Хааса» (фото)

«Хаас» презентовал болид на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Сообщается, что болид получил название VF-17. По сравнению с прошлым сезоном окрас машины стал чуть темнее. Напомним, в прошлом сезоне «Хаас» занял восьмое место, набрав 29 очков. За команду в следующем сезоне будут выступать Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

