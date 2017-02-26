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Сергей Мозякин: Пока не понял, чем отличается тысячное очко от остальных

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин прокомментировал свое тысячное очко, набранное в чемпионатах России.

- Тысячное очко чем-то отличается от остальных 999?
- Честно говоря пока не понял, отличается или нет. Но чем-то отличается, наверное. Это тысяча. Важно, что мы сегодня выиграли.

- А вообще они запоминаются? Первое свое очко, сотое помните?
- Честно? Нет. Столько времени прошло. Думаю, тысячное точно запомнится, - рассказал нападающий в интервью официальному каналу «Металлурга» в YouTube.

Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.

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