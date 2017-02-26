«Лацио» обыграл «Удинезе»
Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Лацио»
и «Удинезе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лацио».
Единственный мяч с пенальти забил Чиро
Иммобиле. «Лацио» набрал 50 очков и занимает пятое место в серии А. У «Удинезе»
29 очков и 14-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
26-й тур
Матч
Голы
Иммобиле 73 (1:0 - пен.).
Состав
Лацио: Стракоша, Раду (Фортуна, 79), Худт (Баста, 60), де Врей, Лулич, Патрик (Милинкович-Савич, 60), Мугрия, Пароло, Кейта, Андерсон, Иммобиле
Удинезе: Карнезис, Фелипе, Видмер, Ларанжейра, Самир, Агеманг-Баду, Янкто, Кумс (Аднан, 66), Матос (Перица, 73), Сапата, Теро (Фофана, 59)
Предупреждения:
Худт, 45; де Врей, 55 - Аднан, 71; Ларанжейра, 78; Янкто, 90
Судья:
Лука Паиретто (Италия)
Место и дата
26 февраля 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
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