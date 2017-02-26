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«Милан» на выезде обыграл «Сассуоло»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Миланом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».

 На 12-й минуте Доменико Берарди мог вывести хозяев вперед, но не реализовал пенальти. Через десять минут 11-метровый реализовал Карлос Бакка.

«Милан» набрал 47 очков и занимает седьмое место в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 30 очков и 13-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

Матч

Сассуоло - Милан - 0:1 (0:1)

Голы

Бакка 22 (0:1 - пен.).

Состав

Сассуоло: Консильи, Делль'Орко, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Данкан, Пеллегрини (Матри, 70), Политано (Рагуза, 78), Аквилани, Берарди, Дефрель (Риччи, 84)

Милан: Доннарумма, Палетта, Ванджони, Сапата, Абате, Куцка (Пашалич, 65), Деулофеу, Бертолаччи, Соса (Поли, 87), Сусо, Бакка (Окампос, 76)

Незабитые пенальти

Берарди (Сассуоло), 12

Предупреждения:

Берарди, 8; Аквилани, 22; Политано, 24; Пелузо, 25; Пеллегрини, 58; Данкан, 90 - Куцка, 12; Соса, 30; Бертолаччи, 38

Судья:

Джанпаоло Клаварезе (Италия)

Место и дата

26 февраля 17:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

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