«Милан» на выезде обыграл «Сассуоло»
Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло»
и «Миланом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».
На 12-й
минуте Доменико Берарди мог вывести хозяев вперед, но не реализовал пенальти.
Через десять минут 11-метровый реализовал Карлос Бакка.
«Милан» набрал 47 очков и занимает седьмое
место в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 30 очков и 13-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
26-й тур
Матч
Голы
Бакка 22 (0:1 - пен.).
Состав
Сассуоло: Консильи, Делль'Орко, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Данкан, Пеллегрини (Матри, 70), Политано (Рагуза, 78), Аквилани, Берарди, Дефрель (Риччи, 84)
Милан: Доннарумма, Палетта, Ванджони, Сапата, Абате, Куцка (Пашалич, 65), Деулофеу, Бертолаччи, Соса (Поли, 87), Сусо, Бакка (Окампос, 76)
Незабитые пенальти
Берарди (Сассуоло), 12
Предупреждения:
Берарди, 8; Аквилани, 22; Политано, 24; Пелузо, 25; Пеллегрини, 58; Данкан, 90 - Куцка, 12; Соса, 30; Бертолаччи, 38
Судья:
Джанпаоло Клаварезе (Италия)
Место и дата
26 февраля 17:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция