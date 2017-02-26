«Милан» на выезде обыграл «Сассуоло»

Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Миланом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».

На 12-й минуте Доменико Берарди мог вывести хозяев вперед, но не реализовал пенальти. Через десять минут 11-метровый реализовал Карлос Бакка.

«Милан» набрал 47 очков и занимает седьмое место в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 30 очков и 13-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур