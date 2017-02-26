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Виктор Гончаренко: Задачу бороться за первое место с ЦСКА никто не снимал

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча с норвежским клубом «Буде-Глимт» (3:0) и рассказал о задаче на оставшуюся часть сезона.

– Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это всё победой. В субботу мы были достаточно хороши в обороне плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к «Зениту» в хорошем настроении.

Как оценю форму тех, кто влился по ходу сбора? Это в первую очередь Натхо и Тошич, достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витиньо нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к «Зениту». Мы хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат - увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал, – цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

После 17 туров ЦСКА, набрав 32 очка занимает третье место в РФПЛ.

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