«Сент-Этьен» уступил «Кану»
Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном»
и «Каном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Кана».
Единственный мяч забил Ронни Роделен. «Кан»
набрал 31 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице. У «Сент-Этьена» 39
очков и шестое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
26-й тур
Матч
Сент-Этьен - Кан - 0:1 (0:1)
Голы
Роделен 33 (0:1).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, Полома, Перрен, Лакруа, Теофил-Катерин, Верето (Пайо, 76), Роча Сантос (Ронаэль, 46), Лемуан, Севе, Монне-Паке, Берич (Руа, 70)
Кан: Веркютр, Да Силва, Гильберт, Яхья (Бен Юссеф, 51), Сеубе, Делаплейс, Бесса, Адеоти, Фере, Сантини (Карамо, 70), Роделен (Леборн, 88)
Предупреждения:
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
26 февраля 17:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция
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