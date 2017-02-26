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«Сент-Этьен» уступил «Кану»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Каном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Кана».

Единственный мяч забил Ронни Роделен. «Кан» набрал 31 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице. У «Сент-Этьена» 39 очков и шестое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

Матч

Сент-Этьен - Кан - 0:1 (0:1)

Голы

Роделен 33 (0:1).

Состав

Сент-Этьен: Руффье, Полома, Перрен, Лакруа, Теофил-Катерин, Верето (Пайо, 76), Роча Сантос (Ронаэль, 46), Лемуан, Севе, Монне-Паке, Берич (Руа, 70)

Кан: Веркютр, Да Силва, Гильберт, Яхья (Бен Юссеф, 51), Сеубе, Делаплейс, Бесса, Адеоти, Фере, Сантини (Карамо, 70), Роделен (Леборн, 88)

Предупреждения:

нет - Роделен, 75; Сеубе, 79

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

26 февраля 17:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция


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